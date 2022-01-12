В Череповце окончен первый этап реконструкции Соляного сада XIX века

В городе металлургов завершили первый этап реконструкции Соляного сада. Парк был основан в конце XIX века городским головой Иваном Милютиным. Общественник выкупил землю, на месте старых соляных складов площадью 2,6 гектар заложил сад и передал в пользование городу. Новую часть парка разбил уже инженер-лесовод Николай Астахов.

В 2020 году проект по восстановлению исторического дендропарка стал победителем Всероссийского конкурса комфортной городской среды Минстроя в номинации «Исторические поселения». На реконструкцию из федерального бюджета выделили 50 млн рублей.

На сегодняшний день завершен первый этап реконструкции парка. Мэр Череповца Вадим Германов проверил состояние общественного пространства. В саду появились качели, скамейки, перголы, лабиринт из туй, подсветка деревьев и арт-объекты: "Парк открыт ежедневно с 6.00 до 22.00. Чтобы там было уютно даже долгими зимними вечерами, число светильников увеличили в два раза. Теперь их 120. А ещё здесь стало на полторы тысячи деревьев и кустарников больше. Обязательно сходите в Соляной парк в ближайшие выходные, если не успели увидеть всю красоту на новогодних каникулах".

Реконструкция территории продолжается и завершится только к концу года. Ожидается система видеонаблюдения, детская игровая зона «Соляные холмы», единообразные торговые павильоны.

Однако не всем череповчанам пришлась по душе реконструкция. Многим не понравилась "провинциальность" и непродуманность решения, а также длительное закрытие парка при минимальных изменениях.

Фотографии со страницы мэра Череповца Вадима Германова ВКонтакте.