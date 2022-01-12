Заболеваемость коронавирусом на Вологодчине снова пошла вверх

За минувшие сутки в Вологодской области выявлено 89 случаев коронавирусной инфекции. Днем раньше эта цифра составляла 79 человек. Небольшой рост зафиксирован по все стране.

В Вологодской области выздоровело за минувшие сутки 80 человек, семь человек умерло, сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 болело почти 101 тысяча вологжан, 3061 человек умер.

Вакцинировано 55,5 процентов взрослого населения. Губернатор области предупредил, что к концу января 50 процентов заболеет или переболеет омикроном - особо заразным видом коронавируса.

Непривитых учителей будут отстранять от работы без сохранения зарплаты.

Напомним, ранее иммунолог Николай Крючков выразил сомнение, что сегодня в России наблюдается спад заболеваемости коронавирусом. По его мнению, относительно стабильные цифры выявления новых случаев заражения и смертности от коронавирусной инфекции связаны со снижением темпов тестирования, характерным для праздничных дней.