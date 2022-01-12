В двух вологодских колониях сменились начальники

Юрий Гаршин Фото: УФСИН по Вологодской области

В Вологодской области назначены два новых руководителя колоний. Шекснинскую исправительную колонию №17 возглавил Юрий Гришин. До этого он был начальником череповецкого следственного изолятора № 3. "Отличительной чертой Юрия Михайловича является умение сплачивать вокруг себя коллектив единомышленников из числа сотрудников учреждения для решения различных служебных задач", - сообщила пресс-служба УФСИН по Вологодской области.

Андрей Ипатов Фото: УФСИН по Вологодской области

Начальником исправительной колонии №5, знаменитого «вологодского пятака» на острове Огненном под Белозерском, стал Андрей Ипатов. Ранее Ипатов занимал должность замначальника следственного изолятора №2: "За период службы зарекомендовал себя подготовленным руководителем, способным профессионально и грамотно решать задачи различного уровня сложности".

Врио начальника УФСИН по Вологодчине ожидает, по собственным словам, повышения эффективности деятельности вверенных пенитенциарных учреждений.

Напомним, на "вологодском пятаке" содержится последний живой маньяк СССР по кличке "лифтер".