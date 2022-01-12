Вандалы уничтожили новогоднюю иллюминацию на главной елке Сокола

Елочка погасла. Сокол.Инфо

Новогодние праздники в Соколе явно закончились - главную елку города раздели. Неизвестные беспредельщики уничтожили подсветку, красавица перестала "гореть", светиться цветными огнями раньше времени.

«Граждане, не отличавшиеся умом, попросту изорвали гирлянды на ёлке центральной площади. По словам представителей администрации, гирлянды ремонту не подлежат, и на следующий год придётся закупать новые», — сообщает группа ВКонтакте «Сокол.инфо».

Как пояснил один из читателей паблика Иван Сокольский : "Дебилы выясняли, что там светится". Другие ратуют за установку в камер наблюдения.