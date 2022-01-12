В Вологде для двух медучреждений закупили медтехнику

Фото: Вологда.рф

В медучреждения Вологды поступило новое оборудование

Во-первых, в больницу № 2 на улице Северной, 15, привезен и установлен флюорограф.Его используют для флюорографического обследования с пониженными дозами излучения. Обновлено и рентген-оборудование - рентгеновский диагностический комплекс «РЕНЕКС-РЦ» для проведения основных видов исследований также введен в эксплуатацию. Диагностику на нем можно делать в любом положении: сидя, стоя, лежа.

Во-вторых, городской поликлинике №3 на ул. Московской, 2а, закуплен маммограф стоимостью за 12 млн 600 тысяч рублей.

Он позволит проводить диагностику молочных желез у женщин и выявлять патологию на ранних стадиях. Кроме того, в течение трех месяцев в медучреждение поставят современный флюорограф. Контракт за покупку оборудования за 7,6 млн рублей уже подписан. Сейчас в поликлинике проводят ремонт, чтобы установить новую технику.