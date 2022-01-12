Молодой мужчина под Череповцом напал на кошку и на продавца

Молодой человек хотел убить животное, а потом напал на продавца. Женщина нажала на тревожную кнопку. ЧП произошло 10 января в поселке Тоншалово под Череповцом.

Как оказалось, молодой человек состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Он пришел в зоомагазин, увидел там кошку, схватил ее и пытался убить. За животное вступилась продавец магазина. Как стало известно, у череповчанина случаются приступы агрессии. Так что пришлось вызвать и врачей. Но медики оставили его на месте, он находится на домашнем лечении.