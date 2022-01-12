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Происшествия12 января 2022 6:36

Молодой мужчина под Череповцом напал на кошку и на продавца

На помощь поспешили силовики и медики
Иван Чухнин
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Молодой человек хотел убить животное, а потом напал на продавца. Женщина нажала на тревожную кнопку. ЧП произошло 10 января в поселке Тоншалово под Череповцом.

Как оказалось, молодой человек состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Он пришел в зоомагазин, увидел там кошку, схватил ее и пытался убить. За животное вступилась продавец магазина. Как стало известно, у череповчанина случаются приступы агрессии. Так что пришлось вызвать и врачей. Но медики оставили его на месте, он находится на домашнем лечении.