В Сокольском районе мужчина убил приятеля и изнасиловал знакомую

В Кадникове Сокольского района произошло ЧП. Нетрезвый мужчина ударил ножом своего знакомого, а затем изнасиловал женщину. При этом он и ей наносил удары ножом - за отказ выполнить требуемое.

В суде, при назначении меры пресечения, подозреваемый заявил: он защищался, так и убил. А изнасилованная его оговаривает. Среди причин остаться под домашним арестом - то, что скрываться от следствия и влиять на потерпевших он не будет, он имеет постоянное место жительства и воспитывает детей.

Выяснилось, что ранее мужчина был судим, в том числе за совершение аналогичного преступления против жизни и здоровья. Он вернулся из колонии лишь в сентябре 2020 года. Мужчина не работает, но неоднократно привлекался к административной ответственности. Суд принял решение оставить мужчину под стражей, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.