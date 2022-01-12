Труп молодой женщины обнаружили в диване реабилитационного учреждения в Вологде

ЧП произошло в одном из реабилитационных учреждений города Вологды. Там был найден труп в диване.

По версии следствия, нетрезвый 32-летний ранее судимый мужчина поссорился со своей 35-летней сожительницей, ножом он ударил ее по ноге. В результате женщина потеряла много крови и через несколько часов скончалась. Мужчина спрятал ее тело в диван и ушел из социального учреждения.

Труп в диване был обнаружен 2 января. Подозреваемый был задержан. После допроса ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СК РФ по Вологодской области.