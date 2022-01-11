3% педагогов Вологодской области не спешат прививаться

Вологодские школьники выходят с каникул в среду, 12 января, а 3% педагогов еще не привиты от коронавируса - они отказались от вакцинации. Теперь учителей могут отстранить от работы без сохранения зарплаты. Об этом сообщил Департамент образования области.

Педагоги, не переболевшие COVID, без медотводов, не будут допущены до работы. В прошлом году Роспотребнадзор обязал эту категорию работников привиться от коронавируса.

Как оказалось, решение по допуску к работе непривитых будет приниматься на уровне муниципалитетов. По данным Череповецкой мэрии, в Череповце лишь 20 непривитых учителей - около 1% от всего штата. Похожая картина и в детсадах. Непривитые учителя еще проходят дополнительное медицинское обследование, так что их количество сократиться со временем, уверены в мэрии.

В Вологде на конец декабря было 16 непривитых учителей и 20 воспитателей детских садов. Департамент образования заявил, что отстранение такого числа педагогов на качество образования не повлияет.

Напомним, что в конце прошлого года в областном драмтеатре были отстранены от работы пятеро сотрудников, отказавшихся прививаться.