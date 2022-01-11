Фура на вологодском кольце растеряла груз на сотни тысяч рублей

Стоп-кадр BAZA.net

11 января в 14 числа в Вологде на кольце - Окружное шоссе - Панкратова произошло ДТП, Фура с прицепом, груженая пиломатериалами, при движении по кольцу растеряла половину своего груза. К счастью, полосы, куда упал брус, в том момент были пустые. А люди, шедшие по тротуару, не пострадали. Момент ЧП зафиксировали камеры Baza.net. Кипа пиломатериалов съехала с открытого кузова, увлекаемая силой инерции.

Остановившаяся фура и высыпавшийся груз существенно ограничили движение для других водителей - проехать можно длишь по одной полосе из четырех.

Опытные автолюбители напоминают, что при прохождении поворота следует учитывать, что при увеличении скорости движения транспортного средства центробежная сила увеличивается пропорционально квадрату скорости.