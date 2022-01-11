Вологжанин оплатил 22 тысячи рублей за вечер со жрицей любви и пожалел

Хотел девушку, но потерял 22 тысячи рублей. 21-летний вологжанин захотел секса, он нашел в интернете объявление и сайт с обещанием утех. По телефону его убедили, что за вечер с девушкой необходимо внести предоплату и крупную страховую сумму. Ему пообещали, что страховку красотка вернет, прибыв на встречу. Но мечты молодого человека о платной любви не сбылись. Отправив деньги на счет, он не дождался ни девушки, ни возврата денег. По факту мошенничества он обратился в полицию.

Как сообщает пресс-служба УМВД области, различные виды дистанционных хищений денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием остаются оним из самых распространенных видов преступлений. По поступившим в ведомство заявлениям полицейские проводят работу - устанавливают подозреваемых.