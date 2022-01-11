Карманники активизировались в вологодских автобусах

В Вологде активизировались карманники. В 2021 году в областном центре зафиксировано 13 преступлений, совершенных подобными специалистами. На самом деле таких случаев больше - не все пострадавшие обращаются за помощью в полицию.

В полицию Вологды с заявлением о краже обратилась местная жительница. Вологжанка рассказала, что во время поездки в автобусе неизвестные похитили из её сумки кошелек. Женщина осталась без денег и банковских карт.

Сумма ущерба составила 6 тысяч рублей.

По сообщению пресс-службы УМВД области, кражи в общественных местах или транспорте у граждан остаются актуальными. Нечестные элементы выходят поживиться, заглянуть в карманы и сумки зазевавшихся вологжан.

Всего за 2021 год в Вологде зарегистрировано 13 преступлений. По всем фактам в УМВД России по г. Вологде возбуждены уголовные дела по пункту «г» части 2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная из одежды, сумки или другой ручной клади, находившейся при потерпевшем). Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Сотрудники полиции предупреждают, чтобы не попасть в неприятную ситуацию, необходимо:

1. Передвигаться с ручной кладью так, чтобы она была в зоне видимости владельца и ни в коем случае не оставлять её без присмотра;

2. Ценные вещи распределять по разным местам хранения, как в сумке, так и в одежде.

3. При входе в общественный транспорт, рюкзаки снимать с плеч и держать впереди, в зоне своей видимости.