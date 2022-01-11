Череповчанин обманул пятерых земляков на 6 миллионов рублей

35-летний череповчанин пойдет под суд за мошенничество: он незаконно завладел суммой в шесть миллионов рублей. В Череповце полицейские завершили расследование уголовного дела.

«Злоумышленник похищал денежные средства своих знакомых путем обмана и злоупотребления доверием, убеждая потерпевших взять на себя имущественные и иные материальные обязательства. Жертвы преступных схем шли на поводу у мошенника, брали займы, кредиты в банках и передавали ему наличные деньги», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Так, в 2017 году злоумышленник взял миллион рублей у одного из потерпевших на закупку полуфабриката латуни по очень выгодной цене. Но предприниматель не увидел ни латуни, ни денег.

Несколько месяцев спустя злоумышленник убедил другого потерпевшего взять кредит на два с половиной миллиона рублей и передать деньги ему. Он пообещал средства вскоре вернуть, но не выполнил свое обещание.

Следствием установлена причастность мужчины к совершению пяти преступлений, общая сумма - 6 млн. рублей. Дело передано в суд для рассмотрения по существу. Череповчанину грозит до 10 лет лишения свободы.