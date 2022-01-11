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Общество11 января 2022 9:13

Платный каток в парке Ветеранов в Вологде потерпел фиаско

Вологжане не довольны уровнем сервиса за 100 рублей
Иван Чухнин
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В парке Ветеранов открылся каток. Он - платный.

Правда массовые катания по сто рублей с пары коньков прошли недолго. С 10 января площадку закрыли для посещений для заливки льда.

Но до этого времени информация о ледовой площадке набрала довольно много негативных отзывов.

Как положено муниципалам, они требовали с посетителей QR-код, ослабляя и того не могучие конкурентные преимущества.

Лед по 100 рублей оказался не того качества, на которое рассчитывали некоторые потребители. В соцсетях появились негативные отзывы.

«Бизнес решили сделать на помойке", - констатирует вологжанка Елена.

Посетительница катка Марина сообщает, что упала и сломала руку.

Люди сетуют на ужасный лед и позорят горе-предпринимателей.

В итоге - каток закрылся на перезагрузку.