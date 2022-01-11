Платный каток в парке Ветеранов в Вологде потерпел фиаско

В парке Ветеранов открылся каток. Он - платный.
Правда массовые катания по сто рублей с пары коньков прошли недолго. С 10 января площадку закрыли для посещений для заливки льда.
Но до этого времени информация о ледовой площадке набрала довольно много негативных отзывов.
Как положено муниципалам, они требовали с посетителей QR-код, ослабляя и того не могучие конкурентные преимущества.
Лед по 100 рублей оказался не того качества, на которое рассчитывали некоторые потребители. В соцсетях появились негативные отзывы.
«Бизнес решили сделать на помойке", - констатирует вологжанка Елена.
Посетительница катка Марина сообщает, что упала и сломала руку.
Люди сетуют на ужасный лед и позорят горе-предпринимателей.
В итоге - каток закрылся на перезагрузку.