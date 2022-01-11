Вологжане страдают от избытка ртути на западе региона

Череповецкие ученые пришли к выводу, что уровень ртути в волосах жителей западных районов Вологодчины сильно выше нормы. За открытие коллектив лаборатории ЧГУ наградили главной премией по науке и технике в области. Полученные средства будут направлены на продолжение исследования. Об этом сообщил телеканал «Вести Вологодская область».

Ученые 7 лет исследовали распределение опасных веществ в Вологодской области. Биологи считают, что промышленность не причастна к повышенной концентрации металла в организмах вологжан. Виноваты кислые озера и болота на западе области.

Специалисты эколого-аналитической лаборатории Череповецкого государственного университета за несколько лет изучили более 5 тысяч вологжан и 20 тысяч образцов животных различных видов.

Ниже всего концентрация ртути в организмах отмечена в Череповецком и Вологодском районах. В Вытегорском, Кирилловском и Бабаевском районах показатели повышены. Максимальный уровень опасного металла нашли у жителя Кирилловского района. В его волосах содержалось 17 миллиграмм на килограмм, что в 17 раз выше нормы.

Высокая концентрация ртути грозит сердечно-сосудистыми болезнями. Вологжанам посоветовали уменьшить потребление хищной и старовозрастной рыбы.