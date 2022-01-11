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Общество11 января 2022 7:48

В Череповце уличное освещение будет срабатывать по датчикам

Датчики освещенности уже установили во всех районах города
Евдокия САХАРОВА
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Фото со страницы мэра

Фото со страницы мэра

В Череповце решили включать уличные фонари согласно текущей освещенности. В районах города специалисты «Электросвета» установили специальные датчики, которые будут давать сигнал к включению или выключению света. Теперь фонари работают в ручном режиме.

Мэр города Вадим Германов пояснил новую концепцию: «Бывают дни, когда в Зашекснинском районе идет дождь, поэтому на улице уже темно, в то время как в Индустриальном районе светит солнце. До установки датчиков диспетчер „Электросвета“ не получал оперативной информации об уровне освещенности во всех районах города и не мог включить свет. Мы не стали мириться с таким положением дел».

Теперь освещение можно будет включать в отдельном районе, если там по какой-то причине темнеет раньше.