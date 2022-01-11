Стали известны подробности пожара на ферме под Великим Устюгом

Место происшествия Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В селе Верхняя Шарденьга Великоустюгского района 10 января вспыхнула ферма. В здании находилось около 100 свиней. В огне погибли 9 хрюшек, теленок и корова. Остальных животных удалось вовремя вывести на улицу.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области, причиной ЧП стала дымовая труба - ее неправильное устройство или неисправность. Площадь пожара составила 1450 квадратных метров.

Как ранее сообщала Комсомольская правда, это второй крупный пожар в населенном пункте за последние два месяца.