Под Вологдой молодой водитель протаранил иномарку, пострадал ребенок

Дорожно-транспортное происшествие случилось 9 января под Вологдой. В нем пострадала девочка. ЧП случилось на 439 километре трассы Москва-Архангельск, в Вологодском районе.

Мужчина 2003 года рождения на ВАЗ-2114 выехал на встречку, не справившись с управлением. ВАЗ врезался в «Хёндай» под управлением женщины 1986 года рождения.

В результате лобового столкновения травмы получил водитель ВАЗа, а также 7-летняя школьница, ехавшая в иномарке. Их госпитализировали с места ДТП. Сотрудники ГИБДД уточняют обстоятельства случившегося.