Под Великим Устюгом горит ферма

В селе Верхняя Шарденьга Великоустюгского района произошел второй крупный пожар за последние два месяца. Вечером 10 января вспыхнула животноводческая ферма. Об этом сообщила в соцсети группа «Великий Устюг Инфо».

В 2021 году в населенном пункте закрыли молочное производство, но продолжали разводить свиней. Часть работников сократили. Кроме того, там еще находилась последняя корова, которая ожидала отправки к новому хозяину. Пока неизвестно, пострадали ли при пожаре животные, или их успели эвакуировать. Но куда в мороз? На месте работают пожарные.

Местные жители в смятении. В ноябре 2021 года в Верхней Шарденьге сгорел единственный на шесть ближайших деревень магазин. Теперь - ферма. Вологжанка в соцсетях заметила: "Ужас... все беды на Верхнюю Шарденьгу... с тех пор, как стало известно про свалку в Горбачёво, магазин сгорел, автобусы отменили, сейчас - ферма...бедные люди..."

"Комсомольская правда в Вологде" освещала проблему свалки под Великим Устюгом в одной из статей.