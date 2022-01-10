Предприниматель пойдет под суд за мошенничество при строительно-монтажных работах в Череповце

В Вологодской области расследовано уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. На горно-обогатительном предприятии организация проводила работы, за них ей были выплачены денежные средства. Но комиссия установила, что объем их был значительно завышен, часть не была выполнена, хотя и внесена в документацию и оплачена. Следователем Следственной части Следственного управления УМВД России по Вологодской области были назначены строительно-технические экспертизы 7 объектов. В ходе которых было установлено расхождение между представленной документацией и фактическим выполнением работ на 5 объектах.

По данному факту в отношении жителя Ставропольского края 1984 г.р., являющего заместителем директора организации, проводившей строительно-монтажные работы, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 7 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Санкции данной части статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Сейчас он ждет суда - ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде. На три транспортных средства, принадлежащие ему и его супруге, наложен арест.