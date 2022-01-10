Вологжанка оставила в банкомате 30 тысяч рублей, а судимый мужчина обнаружил пропажу

В Вологде 37-летняя местная жительница оставила крупную сумму денег в банкомате на улице Чернышевского. Дама очень спешила и по невнимательности забыла 30 тысяч рублей прямо в устройстве. Когда вернулась, то денег уже не было, а о находке никто не сообщал. Женщина обратилась в полицию. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения и увидели, как мужчина подходит к банкомату и забирает наличность. Удалось установить его личность: им оказался ранее судимый 41-летний местный житель. Его задержали.

Вологжанин в содеянном признался и рассказал, что случайно заметил стопку денег в банкомате - он решил забрать их себе и потратить на личные нужды, но покутить не успел. Деньги изъяли и вернули хозяйке. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.