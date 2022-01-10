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Общество10 января 2022 13:21

Вологжане чаще вызывали скорую в праздники

Начало года встретило медиков повышенной нагрузкой
Евдокия САХАРОВА
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Вологжанам стала требоваться экстренная медицинская помощь чаще. В праздники специалисты зафиксировали всплеск количества обращений в скорую.

Как сообщил департамент здравоохранения Вологодской области, в будни бригады скорой в городе Вологде совершают около 350 выездов в сутки, а в новогодние каникулы медики выезжали в среднем 420 раз ежедневно.

В областной столице каждый день на линии дежурили 25-26 бригад. Всего в зимние праздники осуществлено 3,5 тысяч вызовов. Чаще всего вологжане страдали от ОРВИ, болезней системы кровообращения, а также травм.