Под Питером у вологжанина угнали Порш Кайен за 5 млн рублей

Житель Вологодской области лишился своего люксового кроссовера при посещении Гатчины. 34-летний вологжанин решил посетить Санкт-Петербург на новогодних праздниках, но поездка обернулась дорогостоящей потерей. Стоимость автомобиля Porshe Cayenne оценивается в более чем 5 миллионов рублей. Об инциденте сообщил портал lentv24.ru.

Ведущий специалист компании «Россеть» оставил свой Порш на парковке одного из торговых центров в городе Гатчина Ленинградской области на Пушкинском шоссе. Через 2 часа машины на месте уже не было. Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения торгового центра. Как выяснилось, угон был совершен спустя 10 минут как владелец покинул парковку. Неизвестный мужчина просто подходит к авто, открывает дверь и уезжает. Возбуждено уголовное дело.