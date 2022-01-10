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Общество10 января 2022 12:24

Губернатор Вологодской области назвал имя своего нового заместителя

Им стала Татьяна Голыгина
Иван Чухнин
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Валентина Артамонова и Татьяна Голыгина.

Валентина Артамонова и Татьяна Голыгина.

Фото: Правительство Вологодской области

В правительстве области назвали имя нового замгубернатора. Начальником Департамента финансов Вологодской области стала Татьяна Голыгина.

Об этом во время оперативного совещания сообщил губернатор Олег Кувшинников.

Напомним, Валентина Артамонова перешла на работу в Государственную Думу, обязанности начальника департамента с сентября прошлого года исполняла Татьяна Голыгина.

Именно с ее участием был подготовлен проект бюджета на 2022 год.

«Татьяна Борисовна Голыгина – человек, с которым мы много лет работаем в одной команде, профессионал высочайшего уровня", - прокомментировал губернатор назначение.