Вологодским заключенным пачками перекидывали телефоны арбалетом и дроном

В Вологодской области в декабре 2021 года были зарегистрированы три попытки передачи смартфонов на зону. Об этом сообщил ВРИО начальника областного управления ФСИН Сергей Злотников.

Нарушители для закидывания гаджетов на охраняемую территорию использовали квадрокоптер и даже арбалет! В третьем случае особо хитро (но недостаточно) спрятали телефон в посылке.

Неизвестные направили дрон на территорию колонии и сбросили целый сверток с телефонами, но его вовремя заметили охранники. Во втором случае телефоны примотали к стреле арбалета и выстрелили. Сотрудник ФСИН сообщил, что все осужденные, организовавшие незаконную поставку техники, помещены в штрафные помещения.

На данный момент в регионе работаю 13 спецучреждений различного режима. В них содержаться более 5 тысяч человек.