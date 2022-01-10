Под Череповцом поощряемый родственниками 13-летний мальчик водил машину

В поселке Ирдоматка под Череповцом в Рождество, 7 января, сотрудники ГИБДД заметили подозрительный автомобиль марки «Хавал». Водитель был явно не уверен в своих силах - пьяный стиль вождения привлек правоохранителей. Автомобиль остановили: в водительском кресле оказался 13-летний мальчик. Более того, его окружали родственники. На переднем пассажирском сиденье восседал 41-летний отец. Сзади - еще представители семейства.

Как выяснилось, родственники поощряли школьника - ему дали поводить автомобиль специально, чтобы он овладел навыками! Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД по Череповецкому району. Теперь отцу грозит штраф в 30 тысяч рублей за передачу управления лицу без прав. Информацию об инциденте передали в отдел по делам несовершеннолетних. Родителей могут привлечь к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.