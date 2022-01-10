Бдительная старушка из Сямжи не поверила своему "внуку"

71-летняя жительница Сямжи обратилась в полицию. Женщина поведала правоохранителям, что ей поступил подозрительный звонок. В 9 утра ей позвонил внук: он попал в ДТП, грозит тюрьма... Срочно нужны деньги - крупная сумма, 240 тысяч рублей помогут избежать ответственности. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Пенсионерка удочку мошенников не купилась. Она заподозрила неладное и повесила трубку. Позже выяснилось, что внук в аварию не попадал, а с ней разговаривал какой-то неизвестный аферист. По факту попытки мошенничества возбуждено уголовное дело.

В тот же день с одного и того же номера подобные звонки поступили еще четверым жителям Сямжи. Мужчина представлялся правоохранителем или родственником и просил денег. Сямженцы устояли под его напором и сообщили в полицию.

Полицейские напоминают вологжанам, что стоит с сомнением относиться к информации, которую вам сообщают по телефону. Ее необходимо перепроверять, при этом без помощи звонившего.