Маленькие потерявшиеся кабаны вышли к вологжанам

Фото из группы ВКонтакте "Деревенька Хуторок(д.Острецово)"

Печальную историю рассказали жители Усть-Кубинского района в соцсетях. Вологжанка из деревни Острецово опубликовала фотографии двух диких кабанчиков: "Вот такие гости посетили нас! Мы стояли рядом метрах в трёх".

Молодые свинки попали к даме на участок, т.к. скорее всего потеряли своё стадо. Женщине стало очень жалко кабанов - из леса их выгнали лесорубы: "А эти маленькие отбились от своих и пошли гулять сами по себе в поисках пропитания. Мы стояли рядом метрах в трёх, а они стояли и смотрели на нас. Такие лохматые и не очень-то нас боялись. Мы так растерялись, что даже не успели их заснять на видеокамеру".

Животные рылись под плодовыми деревьями - пытались откопать упавшие яблоки. Вологжане близко к сердцу восприняли эту историю: "Они маленькие, потерявшиеся, мы их выпроводили на дорогу, которая ведёт в лес. И у нас весь вечер плохое настроение было – переживали, как они там одни вдвоём в лесу".