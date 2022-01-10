Губернатор Вологодчины подсчитал гостей Деда Мороза

Фото со страницы "Великий Устюг и Великоустюгский район" ВКонтакте

В Вологодской области собрали статистику по туристам. Губернатор Олег Кувшинников опубликовал некоторые данные на своей страничке в соцсети. Оказывается, за зимний туристический сезон к 8 января к Деду Морозу успело наведаться 24 415 гостей! Великий Устюг остается одним из самых популярных направлений для семейного отдыха.

В ТОП-3 самых интересных мест для гостей оказались терем дедушки, тропа сказок и дача Бабы Яги.

В этом году был впервые запущен скорый пассажирский поезд «Мороз-экспресс», позволяющий добраться из Москвы в Великий Устюг всего за 18 часов. Первый поезд выехал 3 января, к сегодняшнему дню рейсы окончены. За неделю прокатиться на этом поезде к Деду Морозу успело более 800 человек. Еще 1000 туристов прибыли в Великий Устюг на поездах выходного дня "Зимняя сказка".

Окончательные итоги новогоднего сезона губернатор пообещал подвести 15 января в Великом Устюге. К тому моменту сказочное путешествие Деда Мороза подойдет к концу. Напомним, что аэропорт в городе не работает до сих пор.