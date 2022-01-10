В Вологде овчарка помогла найти пропавшую школьницу

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Вологде 9 января пропала 14-летняя девочка. В полицию с заявлением обратился ее отец. Он рассказал, что девочка ушла из дома на улице Псковской и не вернулась. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.

На поиски подростка выехал инспектор-кинолог старший сержант полиции Алексей Корепин с розыскной овчаркой по кличке "Лотти". Умный пёс взял след и привел правоохранителей прямо во двор, где находилась девочка. Школьница рассказала, что ушла из дома и направлялась к бабушке.