Способ парковки в Вологде на улице Мира изменен с 10 января

С понедельника, 10 января, парковаться на улице Мира в Вологде нужно по-новому. На участке от ул. Козленской до ул. Лермонтова изменилась схема парковки. Автомобилисты должны будут ставить машины не «елочкой», как ранее, а параллельно проезжей части.

Как сообщал сайт КП-Вологда, по мнению специалистов, нынешний способ парковки приводит к тому, что автомобили занимают целую полосу, сужая проезжую часть и замедляя движение на данном участке.Новая схема позволить парковаться меньшему количеству машин, но увеличит пропускную способность улицы Мира.Соблюдение правил параллельной парковки будет проверяться с помощью специальных видеорегистраторов «Паркон».

«Паркон» - это мобильный комплекс фото- и видеофиксации для автоматического контроля правил парковки и других нарушений ПДД. Полученную информацию система передает в центр фотовидеофиксации нарушений ПДД. Затем постановление о нарушении отправляют владельцам машин по месту регистрации.

Напомним, город готовится к внедрению в 2022 году новой схемы дорожного движения в центре города. При этом поток транспорта по улице Мира вырастет.

Решение об изменении способа парковки принято в рамках деятельности проектного комитета «Вологда - снижение аварийности на улично-дорожной сети». Схему прорабатывали специалисты Департамента городского хозяйства совместно с экспертами Высшей школы экономики, представителями ГИБДД и перевозчиками.