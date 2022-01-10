В Вологде ночью сгорело кафе в центре города

Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В областной столице в полночь на 10 января произошел крупный пожар в здании на Советском проспекте, 12 - окна смотрят прямо на площадь Революции. Возгорание возникло на третьем этаже: там располагалась кофейня. По тревожному звонку на место прибыли 9 единиц техники и 27 человек личного состава.

Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

Пламя обуяло площадь в 38 квадратных метров. Закопчены помещения 2, 3 этажа и чердака, внутренняя отделка уничтожена. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области, причины пожара еще уточняются. Возможно, что ЧП возникло из-за недостатка конструкции и изготовления электрооборудования, либо нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

МЧС посоветовало собственникам следить за состоянием электропроводки и своевременно проводить противопожарный инструктаж с работниками.