Грязовчанина до смерти забил собутыльник

Фото: Следственное управление СК РФ по Вологодской области

В поселке Вохтога Грязовецкого района перед Рождеством произошло убийство. В одной из квартир выпивали 56-летний хозяин и 32-летний гость, однако, застолье прошло не совсем гладко. Об этом сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета Вологодской области.

Мужчины повздорили, и хозяин напал на гостя подручным бытовым предметом - избил оппонента по голове. После потасовки грязовчанин просто лег спать, а вот пострадавший вскоре скончался от полученных травм в этой же самой злополучной квартире.

О произошедшем в полицию сообщили соседи злоумышленника. Грязовчанин оказался ранее судимым, а теперь за совершение особо тяжкого преступления против жизни подозреваемого заключен под стражу. Ведется расследование.