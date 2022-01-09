На Кубке мира по биатлону в Германии вологжанин стал пятым

Фото: biathlonworld.com

В городе Оберхов в Германии 8 января прошел V этап Кубка мира по биатлону. В составе сборной России оказался вологжанин Максим Цветков. Вместе с Александром Поварницыным, Ириной Казакевич и Валерией Васнецовой в смешанной эстафете 4×7,5 км команда заняла пятое место. От сборной Норвегии, взявшей золото, их отделяло более 2 минут. На втором месте белорусы, на третьем - французы.

Вологодский биатлонист остался доволен результатом. Свое выступление он прокомментировал для МАТЧ ТВ: «На дистанции все получилось, как надо! У меня долго не было практики выступления на Кубке мира и это сыграло не в лучшую сторону, потому что здесь другие скорости. Я работаю планомерно. Всё, что от меня зависит, я делаю. Я делаю тренировочный план на сто процентов, результат показываю — значит, всё делаю правильно».

Пятый этап Кубка мира открыли спринтом. Для вологжанина это гонка стала первой серьезной в сезоне. Он занял 52 место.