Ушел из жизни вологодский музыкант Виктор Кочнев

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На 75 году жизни после продолжительной болезни скончался заслуженный артист РФ, художественный руководитель Концертного оркестра духовых инструментов Вологды «Классик-модерн бэнд» Виктор Кочнев.

Педагог, дирижер, композитор и общественный деятель сделал многое для культурной жизни Вологды. Даже в преклонном возрасте он продолжал свою деятельность. Обучил более 100 пианистов-специалистов - лауреатов областных, межрегиональных конкурсов музыкантов-исполнителей.

Виктор Кочнев окончил Ленинградскую консерваторию, поражал своими выступлениями как жителей российских городов, так и зарубежных. Тесно сотрудничал с театром кукол «Теремок»: написал музыку к спектаклям «Заклятые враги» и «Репка» (1973-1978 гг.).

В 1986 году усилиями Виктора Леонидовича в Вологде появился симфонический оркестр: он объединил музыкантов города и студентов музыкального училища. В 1991 году родился оркестр духовых инструментов «Классик-модерн бэнд» - один из лучших творческих коллективов города.

Мэр Вологды написал в соцсетях: "За 30 лет существования "Классик-модерн бэнд" коллектив завоевал славу не только в родной Вологде, но и во всех городах России и зарубежья, где он выступал. Приношу соболезнования родным и близким этого талантливого человека. Помним. Скорбим".

О дате прощания будет известно позже.