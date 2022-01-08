Полиция пояснила видео с задержанием на перекрестке в Соколе

Baza.net опубликовала ролик - происшествие случилось на одном из перекрестков города Сокола Вологодской области, видео снято 7 января в 18:45. Под эпичную музыку видно, как мужчина что-то несет, прижимая к груди, потом вокруг него много других мужчин. И все заканчивается тем, что все они садятся в полицейскую машину. Версий, что же произошло, было несколько. От задержания рецидивиста, находящегося в розыске, до задержания банального вора. Авторы ролика предположили, что это неравнодушные граждане осуществили «гражданский арест» мужчины, совершившего кражу.

Однако пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области сбросила флер загадочности с этого задержания. По словам полицейских, между двумя знакомыми возникла ссора. Потом она превратилась в драку. Потасовка была прервана полицейскими, которые забрали драчунов в отделение. Но сокольчане отказались писать друг на друга заявления, так что их отпустили. И все же одному из мужчин грозит штраф: на него составлен административный протокол за нецензурные выражения в общественном месте.

Что же такое бережно прижимал к груди один из дебоширов, выяснить не удалось.