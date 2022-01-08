В Вологде большегрузам запретят ездить по ремонтируемому мосту через реку Шограш

Большегруз не вписался и снес ограждение, установленное для ремонта моста. Стоп-кадр Baza.net.

В Вологде с 10 января большегрузам запретят проезжать через путепровод на улице Конева. После начала ремонта моста через Шограш там участились аварии с участием фур: появились видео с камер наблюдения, где запечатлено, что длинномеры не вписываются в узкий проезд. Напомним, 2 января 2022 года в Вологде начался ремонт, для транспорта было оставлено по одной полосе движения в каждую сторону. А 3 января водители уже возопили: если аварии и пробки возникли в праздничные дни, что же будет здесь 10 января?

Итак, решение принято: с 10 января проезд грузовиков через ремонтируемый мост будет ограничен. "Пока идет ремонт моста, большегрузам там делать нечего. До 10 января изменим комплексную схему движения для такого транспорта, чтобы у водителей были варианты объезда. Будут установлены информирующие аншлаги", — сообщил мэр Сергей Воропанов.

С началом рабочих дней на проблемном участке будет организовано дежурство сотрудников ГИБДД.

По графику ремонта, первую половину моста подрядчик должен завершить в июне. Затем до ноября мост будет работать в 4 полосы. С ноября 2022 года начнется ремонт второй половины сооружения.