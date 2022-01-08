Турист взрывал петарды в череповецком хостеле

Мужчина поселился в череповецкий хостел и веселился по полной: он даже взрывал петарды в своём номере. Окружающие его веселья не разделили. Успокаивать гостя города прибыли сотрудники Росгвардии. Они задержали мужчину, дебоширом оказался 47-летний житель села Липин Бор.

Как сообщает пресс-служба ведомства, инцидент произошел в череповецком хостеле на проспекте Победы. Сообщение об инциденте поступило 7 января около 23:00. Прибывшие на место росгвардейцы выяснили, что задержанный поселился на несколько дней, намереваясь отдохнуть и с пользой провести время. В вечернее время мужчина стал распивать алкоголь, курить в номере, мешать отдыхать другим постояльцам и мешать работе сотрудников хостела. Затем он стал взрывать петарды в своем номере», — сообщает пресс-релиз управления Росгвардии по Вологодской области.

Задержанного туриста передали полицейским для дальнейшего разбирательства.