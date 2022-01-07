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Происшествия7 января 2022 10:51

Череповчанин не справился с управлением снегоходом и попал в ДТП

Мужчина опрокинулся на повороте
Евдокия САХАРОВА
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Место происшествия

Место происшествия

Фото: по Череповцу ОГИБДД

В Череповце 38-летний мужчина не смог укротить свой снегоход и пал с техники. ДТП произошло 6 января около двух часов дня на улице Широкой у дома № 69. Череповчанин поворачивал на снегоходе «Lynx», но маневр не удалось закончить на нерегулируемом перекрестке равнозначных дорог: машина опрокинулась, а водитель пострадал.

Мужчину с различными травмами госпитализировали в областную больницу на улице Данилова. Снегоход не получил серьезных повреждений. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД города.