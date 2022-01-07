Череповчанин не справился с управлением снегоходом и попал в ДТП

Место происшествия Фото: по Череповцу ОГИБДД

В Череповце 38-летний мужчина не смог укротить свой снегоход и пал с техники. ДТП произошло 6 января около двух часов дня на улице Широкой у дома № 69. Череповчанин поворачивал на снегоходе «Lynx», но маневр не удалось закончить на нерегулируемом перекрестке равнозначных дорог: машина опрокинулась, а водитель пострадал.

Мужчину с различными травмами госпитализировали в областную больницу на улице Данилова. Снегоход не получил серьезных повреждений. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД города.