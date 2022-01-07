Губернатор Вологодчины разыскивает певца, сочинившего ему хвалебную оду

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников 6 января пустил клич в соцсетях: талантливый исполнитель, отзовись! Как оказалось, в конце осени стала популярной песня про главу региона, которая получила название "Губер": "Внимание: розыск! История достойна детектива. Известно немного: то, что опубликовал запись пользователь с ником «Mc1147», и то, что песня записана на профессиональном музыкальном оборудовании. Кто ты, Mc1147? Откликнись! У меня есть интересное предложение".

Олегу Кувшинникову хвалебная песня так запала в душу, что он решил сделать льстецу перспективное предложение: "Дорогой друг, я приглашаю тебя принять участие в создании клипа про строительство нового Архангельского моста в Череповце. Приглашаю тебя принять участие в гала-концерте, который состоится в августе 2022 года в Череповце в честь открытия нового моста. Ты войдешь в историю нашего города".

Угодливый трек был известен еще в 2019 году, но набрал популярность лишь сейчас. Неизвестный талант наложил свой звук поверх записи с популярного шоу "Голос". В песне есть следующие строчки: "Он наш номер один, нам спокойно за ним, он здесь все изменил, это правда". Пока личность автора остается тайной.