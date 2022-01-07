Глава Вологодчины поздравил вологжан с христианским праздником

Фото со страницы губернатора

Губернатор Вологодской области опубликовал поздравление с православным праздником Рождеством Христовым, которое отмечается 7 января. Глава региона пожелал вологжанам счастья, здоровья, мира и успеха, а также показал украшения, которые установили у вологодских храмов и монастырей.

Фото со страницы губернатора

Олег Кувшинников: «Дорогие вологжане! Сердечно поздравляю всех со светлым праздником Рождества Христова. Рождество озаряет мир светом добра и любви, дарит миллионам людей радость и надежду, обращает их к непреходящим духовным ценностям. Рождественские дни согреты теплом встреч с родными и близкими людьми, наполнены незабываемыми мгновениями, атмосферой счастья, ожиданием добрых перемен, верой в лучшее, осуществлением профессиональных и личных планов, что объединяет всех нас».

Фото со страницы губернатора

Кроме того, с 6 января в России начались Святки. Верующие отмечают приход Иисуса в период между Рождественским сочельником и Крещением Господним - до 19 января. Это время в народе называют "от звезды до воды".

В первые дни святок принято ходить в гости, дарить подарки и не забывать о бедных и страждущих, в том числе заключенных.

Фото со страницы губернатора