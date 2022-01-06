Стала известна причина гибели критика Эмиля Сокольского под Вологдой

Эмиль Сокольский: "Как на многих фото – я как будто откуда-то не отсюда. И как обычно, не улыбаюсь, хотя вот в жизни – почти на каждом шагу..."

Установлена причина гибели в новогоднюю ночь под Вологдой литературного критика, краеведа Эмиля Сокольского. Последний его пост в Фейсбуке появился за несколько часов до смерти - перед самым Новым годом. Его он сделал в Куркино, Вологодской области, здесь он часто бывал у своих друзей.

О трагедии сообщила Нина Краснова: "В новогоднюю ночь умер Эмиль Сокольский, известный писатель из Ростова-на-Дону, критик, литературовед, краевед, музыковед, член Союза писателей XXI века, зам. главного редактора журнала „Дети Ра“. Ему было 57 лет. Умер он в Вологодской области, куда поехал за материалами для своей работы».

Мама Эмиля, которая еще только восстанавливается после ковида, она живет в Ростове -на -Дону, попросила помочь: кремировать сына и привезти его прах. Друзьями был организован сбор средств. Ближайший крематорий находится в Ярославле, так что тело Эмиля после вскрытия было перевезено туда.

А вскрытие в вологодском морге установило, что причиной смерти стала атеросклеротическая болезнь сердца.

Друзья вспоминают его как легкого, улыбчивого, светлого человека, при этом очень принципиального и честного. За его рецензиями стояла очередь. Автор романов «Метро 2033», «Метро 2034» и «Пост», романов-антиутопий «Метро 2035» и «Будущее», реалистического романа «Текст» и мистического романа «Сумерки», сборника «Рассказы о Родине».Алексей Глуховский опубликовал одно из писем ему Сокольского, который поясняет, сколько у него работы с отзывами на книги: "У меня не всегда бывает всё так быстро, ведь очередь идёт ещё с 2018 года (правда, книжки совсем-совсем последние), и некоторые нетерпеливые авторы даже обижены, решив, что попросту не хочу о них писать. Тяжело человеку, который занимается "критической" деятельностью - да к тому же если далеко не только этим. Терпение!"