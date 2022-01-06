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Происшествия6 января 2022 9:57

В Вологде столкнулись две иномарки, сбили дорожный знак, пострадала женщина

ЧП случилось в центре города на перекрестке
Иван Чухнин
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Автомобиль выкинуло на дорожный знак.

Автомобиль выкинуло на дорожный знак.

Фото: пресс-служба областного УМВД.

В среду, 5 января, в 00:27 на перекрестке улиц Благовещенской и Пролетарской в Вологде произошло ДТП. Столкнулись две машины, одна из которых сбила мачту с дорожными знаками.

Как сообщает пресс-служба УМВД области, автомобиль «Датсун он-ДО» двигался по Благовещенской со стороны улицы Мохова в направлении улицы Пролетарской. На нерегулируемом перекрестке он врезался в «Хендай Солярис», ехавший по главной дороге, улице Пролетарской со стороны проспекта Победы в направлении улицы Октябрьской.

От удара «Хендай» сбил знак. 30-летняя пассажирка «Хендая» была госпитализирована в областную клиническую больницу.