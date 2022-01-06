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Происшествия6 января 2022 9:38

Четырехлетняя девочка погибла в лобовом ДТП на трассе Москва-Архангельск

Две иномарки столкнулись в Сокольском районе
Иван Чухнин
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Женщина управляла иномаркой, в которой погибла девочка.

Женщина управляла иномаркой, в которой погибла девочка.

Фото: пресс-служба областного УМВД.

В Сокольском районе произошло столкновение двух иномарок, погиб ребенок. Трагедия произошла на трассе М-8 «Москва – Архангельск». ЧП случилось в 15 часов 20 минут недалеко от Кадникова.

Как сообщает пресс-служба УМВД области, 30-летняя женщина, находясь за рулем «Hyundai Solaris», не справилась с управлением и не учла дорожную ситуацию. Автомобиль выехал на встречную полосу, там двигался «Kia Rio», а рулем которого находился 70-летний местный житель.

Обе машины разбиты, водители получили серьезные травмы. Женщину госпитализировали в Вологодскую областную больницу, мужчину – в Сокольскую ЦРБ. На переднем сиlении Solaris

ехала девочка 2017 года рождения. Она погибла на месте, до прибытия скорой помощи.

Обстоятельства ДТП уточняются.

Столкновение произошло на довольно больших скоростях.

Столкновение произошло на довольно больших скоростях.

Фото: пресс-служба областного УМВД.