Четырехлетняя девочка погибла в лобовом ДТП на трассе Москва-Архангельск

Женщина управляла иномаркой, в которой погибла девочка. Фото: пресс-служба областного УМВД.

В Сокольском районе произошло столкновение двух иномарок, погиб ребенок. Трагедия произошла на трассе М-8 «Москва – Архангельск». ЧП случилось в 15 часов 20 минут недалеко от Кадникова.

Как сообщает пресс-служба УМВД области, 30-летняя женщина, находясь за рулем «Hyundai Solaris», не справилась с управлением и не учла дорожную ситуацию. Автомобиль выехал на встречную полосу, там двигался «Kia Rio», а рулем которого находился 70-летний местный житель.

Обе машины разбиты, водители получили серьезные травмы. Женщину госпитализировали в Вологодскую областную больницу, мужчину – в Сокольскую ЦРБ. На переднем сиlении Solaris

ехала девочка 2017 года рождения. Она погибла на месте, до прибытия скорой помощи.

Обстоятельства ДТП уточняются.