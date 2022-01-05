Вологжанин в Новый год пытался расплатиться в магазине "прикольными" деньгами

В Вологде в Новый год в одном из магазинов на проспекте Победы сработала тревожная кнопка. На место прибыли сотрудники Росгвардии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Выяснилось, что у продавцов возникла проблема с клиентом. Один из посетителей спрятал под куртку спиртное, а потом прошел мимо кассы без оплаты. Мужчину остановили, и он решил все-таки расплатиться. Однако купюра, которую он отдал, была из "Банка приколов" - сувенирная. Бдительный кассир фальшивку не приняла.

С 53-летним мужчиной пришлось разбираться Росгвардейцам. Как оказалось, он ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Его передали полиции для дальнейшего разбирательства.