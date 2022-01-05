В новогоднюю ночь восьмерых череповчан застали пьяными за рулем

В Череповце в ночь с 31 декабря на 1 января сотрудники Госавтоинспекции выявили восьмерых подвыпивших водителей. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.

В ходе патрулирования на улице Бардина правоохранители заметили подозрительный автомобиль марки Киа. Водитель, как только увидел патрульных, резко замедлил ход. За рулем находился пьяный 38-летний мужчина, который уже привлекался за вождение в нетрезвом виде ранее. Его доставили в отдел полиции.

Позже ДПС остановила Дэу Нексию на улице Центральной. Нетрезвый 35-летний мужчина выдохнул воздуха со спиртов в 0,466 промилле. Череповчанин также ранее уже был судим за пьяную езду. Его отправили в отдел, а машину на спецстоянку.

31-летний водитель другого Дэу был замечен у одного из домов по проспекту Победы. О нем сообщили бдительные граждане. На место прибыли правоохранители: водитель от медосвидетельствования отказался. Он также оказался пьяным водителем-рецидивистом.

На троих мужчин возбудили уголовные дела по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».