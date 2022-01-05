Инспектор ГИБДД не дал пенсионерке перевести деньги мошенникам

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

59-летняя жительница Белозерского района выразила благодарность инспектору ГИБДД Аркадию Горбачеву. Правоохранитель предотвратил обогащение дистанционных мошенников средствами пенсионерки. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Как оказалось, женщине позвонил неизвестный, представившись "оперативником МВД". Аферист заявил, что на ее имя пытались взять кредит на 150 тысяч рублей. Вологжанка забеспокоилась, тогда ее соединили с "банком". "Сотрудник финансового учреждения" пояснил, что надо срочно взять кредит на эту же сумму и перевести деньги на особый счет, тогда злоумышленник не получит деньги.

Пенсионерка попыталась оформить кредит в ближайшем отделении банка, но ей отказали, т.к. у нее уже были два непогашенных займа. Женщина вновь связалась с неизвестными. В этот момент в помещение зашел инспектор ГИБДД, услышал телефонный разговор и остановил женщину от ошибки. В этот раз мошенникам деньги вологжанки не достались. Правоохранитель смог убедить даму, что по телефону она общалась с аферистами.