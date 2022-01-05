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Происшествия5 января 2022 10:53

В квартире под Белозерском погибла пожилая вологжанка

Ее тело нашли при тушении пожара
Евдокия САХАРОВА
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Фото: Следственное управление СК РФ по Вологодской области

В Вологодской области следственные органы расследуют смерть пенсионерки. Бездыханное тело женщины обнаружили в ее квартире. 4 января в единственном жилом помещении деревянного дома села Зубово Белозерского района произошел пожар. Местные жители вызвали спасателей, но они не успели вытащить вологжанку из огня.

Как сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета региона, при первичном осмотре внешних признаков насильственной смерти не обнаружено. Чтобы установить точную причину смерти, проведут судебно-медицинскую экспертизу. Проверяется версия нарушения правил эксплуатации печного оборудования.