В квартире под Белозерском погибла пожилая вологжанка

Фото: Следственное управление СК РФ по Вологодской области

В Вологодской области следственные органы расследуют смерть пенсионерки. Бездыханное тело женщины обнаружили в ее квартире. 4 января в единственном жилом помещении деревянного дома села Зубово Белозерского района произошел пожар. Местные жители вызвали спасателей, но они не успели вытащить вологжанку из огня.

Как сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета региона, при первичном осмотре внешних признаков насильственной смерти не обнаружено. Чтобы установить точную причину смерти, проведут судебно-медицинскую экспертизу. Проверяется версия нарушения правил эксплуатации печного оборудования.