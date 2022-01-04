Нарушитель ПДД едва не убил ребенка в ДТП в Вологде

В воскресенье, 2 января, на улице Конева, едва не погиб ребенок. ЧП случилось около дома № 26. Как сообщает ОГИБДД по Вологде, кроссовер с ребенком нарушил правила дорожного движения.

29-летний водитель «Kia Sorento» поехал через улицу Маршала Конева на «красный» сигнал светофора.

В итоге кроссовер врезался в автомобиль «Mazda». Травмы получил годовалый ребенок, он находился в автолюльке на заднем сидении «Sorento».

Все подробности попали на камеры. Разбираться со случившимся будут полицейские, страховые компании и суд.