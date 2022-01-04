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Происшествия4 января 2022 13:39

В Никольске сгорел дом, машина и их хозяйка

ЧП случилось ночью
Иван Чухнин
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Дом с хозпостройками полностью сгорел.

Дом с хозпостройками полностью сгорел.

Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Никольске сгорел дом вместе с хозяйкой и автомобилем. ЧП случилось в полночь. Информация о пожаре поступила пожарным 4 января в 01 час 24 минуты. Горело в одноэтажном деревянном частном доме на улице Новоборисовская. Погибла собственница дома, женщина 1940 года рождения. Площадь пожара -135 квадратных метров, сообщает МЧС. Установлено, что очаг пожара находился в хозпостройке. Огнём уничтожены хозпостройки, автомобиль ВАЗ-1111, повреждены кровля и стены жилого дома. В ликвидации задействованы 4 единицы техники, 8 человек личного состава.